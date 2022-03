Opera Roma, Giambrone, 'che emozione l'applauso a Oksana Lyniv'

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - ''L'applauso con cui la nostra Orchestra ha accolto Oksana Lyniv, impegnata in questi giorni con le prove di 'Turandot', è stata una grande emozione che ci porteremo nel cuore e che conferma quei valori in cui tutti crediamo''. Lo ha detto all'ANSA il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma Francesco Giambrone, parlando della direttrice ucraina che il 22 marzo sarà sul podio del Teatro Costanzi per la messa in scena del capolavoro pucciniano. "Per una incredibile coincidenza - ha sottolineato - nel cast che debutta nell'allestimento creato dall'artista Ai Weiwei ci sono ben tre artisti ucraini: Oksana Lyniv, Oksana Dyka e Andrii Ganchuk. A loro la nostra solidarietà e la nostra vicinanza''. Giambrone ha ricordato che il Costanzi è stato ''il primo teatro d'opera italiano a illuminare con i colori della bandiera ucraina la facciata del Teatro, manifestando vicinanza a un popolo vicino, drammaticamente al centro di una tragedia internazionale. In segno di solidarietà e a sostegno della pace, si è tinto di blu e giallo per ribadire il ruolo del teatro, polo di aggregazione civile e culturale''. L'Opera di Roma, ha rimarcato, "ha scelto di non restare in silenzio esprimendo con forza il rifiuto di tutte le guerre e sottolineando l'importanza del dialogo tra i popoli. Pace, libertà e democrazia sono valori che ci uniscono tutti e costituiscono la nostra ricchezza. E i teatri sono luoghi di confronto, di dialogo e di accoglienza''.

(ANSA).