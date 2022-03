Morto un altro clochard a Roma, l'ottavo da inizio anno

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - E' morto per freddo e stenti un senza dimora ad Ostia. "E' l'ennesima morte - la terza in una settimana, l'ottava dall'inizio dell'anno a Roma - di un senza dimora, dovuta al freddo, agli stenti e alla solitudine fisica ed umana, a cui sono condannati troppi fratelli e sorelle in estrema povertà". Lo riferisce Caritas Roma. "Mi addolora ancora di più che sia avvenuto ad Ostia, dove dal novembre 2020 abbiamo dovuto chiudere, per inagibilità, il nostro ostello per senza dimora, l'unico in quel vasto territorio. Da molti mesi stiamo cercando, senza alcun risultato, una struttura idonea alternativa. Siamo però soli in questa ricerca, nonostante vari tentativi effettuati nelle diverse sedi", dice il direttore Giustino Trincia. (ANSA).