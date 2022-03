Pianista Gonzalo Rubalcaba, 'Anch'io dico stop alla guerra'

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - ''In questo momento sarebbe ingiusto non focalizzare l'attenzione sulla sofferenza dei popoli. Vedo intorno a me la necessità di spiegare ed analizzare gli eventi dal punto di vista politico, ideologico, economico o militare mentre nella quotidianità migliaia, ormai milioni di persone, vivono nella paura, nella fame, nella morte. Anziani e bambini il cui ricordo dell'orrore sarà indelebile. Per questo anch' io mi unisco al coro dello Stop alla guerra ora''. Gonzalo Rubalcaba, pianista cubano considerato tra le stelle del jazz mondiale a Roma per il concerto all' Auditorium Parco della Musica con la cantante Aymée Nuviola, spera nella fine rapida della tragedia in atto in Ucraina ma riflette con scetticismo sul ripetersi di drammi già visti. ''Facendo riferimento al mio vissuto personale - dice - ricordo che a Cuba negli anni passati l'analisi politica imputava sempre le responsabilità dei conflitti del XX secolo al mondo occidentale ed in particolare agli Stati Uniti d'America anche se in realtà l'Unione Sovietica non era esente dalle responsabilità, come la storia ha dimostrato in varie occasioni, tra le quali la crisi dei missili a Cuba all'inizio degli anni '60. Cambiano le condizioni, le tecnologie, i contesti ma sembra che la storia sia ciclica e si ripeta fino al punto di farci dubitare quanto l'uomo si sia evoluto, se nella strada della sua civilizzazione ancora usi la forza per risolvere i conflitti''.

Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola sono insieme per presentare il loro ''Viento y Tiempo'', omaggio alla tradizione musicale cubana e progetto 'che racconta il nuovo incontro tra due star che si conoscevano da bambini, quando le loro madri, molto amiche tra loro, li portavano a studiare musica nel Conservatorio de L'Avana''. I due artisti sono diventati personalità di primissimo piano della musica cubana nel mondo, lei è vincitrice di un Grammy e di un Latin Grammy, lui di Grammy ne ha vinti due, e altrettanti Latin Grammy. Il pianista ha collaborato con jazzisti illustri da Dizzy Gillespie a Herbie Hancock, da Richard Galliano a Ron Carter. (ANSA).