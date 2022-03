Opera Roma, slitta al 2024 'Passione' di Bach alla Nuvola

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Le recite di ' La Passione' di Johann Sebastian Bach previste alla Nuvola il 10, 12 e 13 aprile sono state rinviate al 2024 in date da definire. Lo spostamento è stato deciso ''a causa di alcune peculiarità della produzione, in accordo con il regista Romeo Castellucci e con tutte le parti coinvolte''. Lo spettacolo, organizzato in coproduzione da Opera di Roma e Eur spa, presuppone - spiega una nota - la costruzione di una drammaturgia fondata su un profondo e continuativo lavoro con alcune figure simboliche del tessuto sociale del luogo dove avviene la rappresentazione.

Problematiche diverse, legate al perdurare della pandemia, rendono purtroppo impossibile la compiutezza necessaria per la miglior realizzazione del progetto''. (ANSA).