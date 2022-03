La classicità social di Jago nella prima grande mostra

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - ''Preferisco passare la vita in bilico, rischiando tutto, piuttosto che trovarmi a dire 'l'avessi fatto'''. E' così, sul suo profilo Instagram che conta numeri da influencer con i suoi 623mila follower e zero seguiti, che Jago presenta la sua prima grande mostra, quello che lo vedrà protagonista con la sua classicità social a Palazzo Bonaparte, nel cuore di Roma, dal 12 marzo al 3 luglio. Si chiama 'JAGO. The exhibition' ed è un viaggio in cui l'artista mette in gioco tutto il suo lavoro che non è solo creazione di opere d'arte, in gran parte scolpite nel marmo, alla maniera classica, ma una vera immersione nella realtà che lui persegue in strada e sui social, come compete ad un ragazzo della sua generazione. Perchè Jago è nato a Frosinone nel 1987 ma è già una star, non solo per la sua popolarità digitale, ma anche per la sua presenza fisica sul territorio e posta nelle video stories le sue opere che arrivano imballate a Roma. Da maggio 2020 Jago ha scelto con vocazione sociale di risiedere a Napoli dove ha aperto un suo frequentatissimo studio nella Chiesa di Sant'Aspreno ai Crociferi nel quartiere Sanità. Ed ora la mostra ospiterà anche a Palazzo Bonaparte una sua dependance, uno studio dove ospitare pubblico fisico e fare collegamenti digitali, a modo suo. (ANSA).