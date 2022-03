Filarmonica Romana, pianoforte e violoncello del Duo David

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il Duo David - Francesco Angelico violoncello e Giulia Russo pianoforte - è il protagonista venerdì 11 marzo del secondo dei quattro concerti del ciclo che la Filarmonica Romana dedica al repertorio, noto o meno conosciuto, per violoncello e pianoforte con una particolare attenzione ai compositori italiani fra fine Ottocento e Novecento. La formazione nata nel 2018 dalla volontà dei due giovani interpreti siciliani ha ottenuto fra i vari riconoscimenti la mention spéciale du jury al 94° Concours International Leopold Bellan di Parigi. La "riscoperta" della serata sarà la Sonata per violoncello e pianoforte di Mario Pilati, compositore del primo Novecento italiano scomparso a soli 35 anni nel 1938, che la scrisse giovanissimo nel 1929 all'età di 26 anni. Nella Sonata si trovano echi post-romantici, con una vena espressiva e un lirismo tipico di tutta la sua produzione. Alla rarità di questa esecuzione si alterneranno due pagine più note per violoncello e pianoforte, la Sonata di Claude Debussy, del 1915, e la Sonata op. 119 di Sergej Prokof'ev del 1949, composta espressamente per Mstislav Rostropovič. (ANSA).