Ucraina: Roma, già date 2000 tessere temporanee a profughi

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Attivo da questa mattina anche l'hub di Ostiense a Roma che insieme a quello di Termini e' il secondo polo dedicato a cittadini provenienti dall'Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate circa 2 mila tessere stp (straniero temporaneamente presente). Si registra una buona adesione alle vaccinazioni.

Sono 12 ad oggi i bambini ricoverati presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù provenienti dall'Ucraina, a cui si aggiungono altri 2 bambini visitati e già dimessi. I piccoli pazienti, con diverse patologie, hanno raggiunto in questi giorni con mezzi propri la città di Roma, aiutati spesso da familiari o associazioni, e sono stati presi in cura dal Sistema sanitario regionale. Il più piccolo ha quasi 2 mesi, il più grande 15 anni di età.

L'assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

A Civitavecchia una donna ucraina e' giunta alla 38° settimana di gravidanza ed e' stata presa in cura presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Paolo. (ANSA).