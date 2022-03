Roma: Gualtieri, 1 miliardo per scuole e strade

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Un miliardo per strade e scuole. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, durante l'incontro nella sede della Stampa estera. "Abbiamo lanciato la manifestazione di interesse per l'accordo sulla manutenzione dei marciapiedi. Contiamo, da qui a tre anni ovvero prima del Giubileo, di mettere in campo 500 milioni per la manutenzione delle strade della città. È il più grande intervento di manutenzione della storia degli ultimi decenni a Roma e partirà questa estate.". "Come commissario per il Giubileo poi dovrò varare un piano -ha proseguito- "Stiamo lavorando con la Banca europea per gli investimenti per mettere 500 milioni per la manutenzione e l'efficientamento delle scuole. Complessivamente dunque un miliardo per strade e scuole", ha concluso Gualtieri. (ANSA).