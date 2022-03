Covid: nel Lazio si riduce divario tra guariti e nuovi casi

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Nel Lazio su 18.933 tamponi molecolari e 38.807 tamponi antigenici per un totale di 57.740 tamponi, si registrano 5.642 nuovi casi positivi (-572), sono 13 i decessi (-2), 1.073 i ricoverati (+13), 89 le terapie intensive (-3) e +7.327 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.540. si riduce il divario tra i guariti e i nuovi casi. "La fine dello stato di emergenza non significa un tana libera tutti. E' importante che coloro che sono stati positivi e non hanno fatto la dose booster la facciano trascorsi i 120 giorni", spiega l'assessore D'Amato. (ANSA).