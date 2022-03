Ucraina: Zingaretti visita padiglione Expo, 'stay strong'

(ANSA) - DUBAI, 07 MAR - "Stay strong. L'aggressione a voi è un'aggressione a tutti noi". E' questo il messaggio che il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha voluto lasciare con un post-it sul muro del Padiglione Ucraina all'Expo 2020 Dubai, dove le pareti raccolgono da giorni i messaggi di sostegno provenienti da tutto il mondo per il Paese devastato dalla guerra. Zingaretti ha visitato la struttura dove ha incontrato il direttore Ivan Sydorenko. "Siamo qui per portare non solo la solidarietà attiva della Regione Lazio al popolo ucraino, ma per ribadire la netta e chiara condanna dell'invasione della Russia e la strage che sta commettendo", ha detto dopo la visita Zingaretti, che ha donato al direttore del padiglione la bandiera della Regione Lazio, ricevendo in cambio la bandiera ucraina che "esporremo fuori dalla sede della regione fino a quando quest'aggressione militare non sarà terminata".

"La nostra idea di solidarietà è di ricordare, denunciare e condannare quanto sta avvenendo in Ucraina e concretamente fare di tutto affinché si aiuti questo popolo", ha detto Zingaretti, ricordando che "nei giorni scorsi abbiamo ospitato i primi ragazzi che dovevano tornare in Ucraina, studenti universitari.

Due giorni fa è partito il primo convoglio di medicinali verso l'Ucraina. Collaboriamo con l'ong Intersos per un campo profughi in Polonia e oggi a Roma si è tenuta la prima riunione dell'Unità di Crisi regionale con il sindaco di Roma per prepararci ad accogliere nel modo migliore i profughi", ha detto Zingaretti. "Alla luce di quanto sta accadendo, ci siamo dichiarati pronti e ci stiamo organizzando per ospitare negli ospedali i bambini e bambine malati che non possono essere curati in Ucraina e tutti coloro che avranno bisogno di assistenza". Per i profughi, la protezione civile "ha già censito circa 10 mila posti per ospitarli" e "nelle prossime ore si comincerà a farlo".

"Apprezziamo la visita del presidente della regione Lazio", ha detto Sydorenko. "L'Italia è nostra amica, un nostro partner internazionale e apprezziamo davvero questo sostegno per i nostri bambini e studenti e il sostegno diplomatico nell'Onu".

