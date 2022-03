Libri Come, torna live con big stranieri da Galgut a Zadie Smith

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Torna live Libri Come, la festa del libro e della lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma dall'11 al 13 marzo, che avrà ospiti grandi autori stranieri dal sudafricano Damon Galgut vincitore dell'ultimo Booker Prize con 'La promessa' (La nave di Teseo) a Zadie Smith con il nuovo libro 'La donna di Willesden' che arriva in libreria l'8 marzo.

Arriveranno anche John Banville, David Leavitt, Frank Westerman e Natalia Garcia Freire. Tanti gli autori italiani da Mauro Covacich ad Antonio Manzini, Nicola Lagoia, Zerocalcare. Ed è atteso sabato 12 marzo Francesco Paolo Figliuolo con Beppe Severgnini e il libro 'Un italiano' (Rizzoli) che esce l'8 marzo. Il centenario di Pasolini sarà celebrato con Dacia Maraini ed Emanuele Trevi. Ad aprire la Festa è prevista la presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e tra gli eventi del primo giorno la mostra all' AuditoriumGarage dell'artista e attivista Gianluca Costantini, autore dell'immagine che sostiene la campagna per la liberazione di Patrick Zaki, Carlo Verdone con il suo 'La carezza della memoria' (Bompiani) e Serena Dandini con 'Ferite a morte. Dieci anni dopo'. Parola chiave di questa edizione è Terra intesa come "ambiente da salvare e mondo in cui accadono le cose. Scegliere questa parola è anche una responsabilità" come ha spiegato Marino Sinibaldi che cura la manifestazione con Michele De Mieri e Rosa Polacco. "E' davvero importante che i festival ripartano" ha spiegato Sinibaldi. E aggiunto: "il programma sta subendo una torsione: alcuni degli eventi che abbiamo pensato si stanno riempiendo di cose che hanno a che fare con la guerra in Europa e stiamo pensando ad alcune cose nuove ". "Abbiamo fatto una scelta abbastanza forte: la maggior parte degli incontri saranno a ingresso gratuito con prenotazione online. Alcuni saranno in streaming sulle nostre piattaforme e ci sarà una collaborazione fra Libri come e Lezioni di Letteratura con un evento speciale: Paolo Nori, all'Auditorium il 12 marzo" ha spiegato l'amministratore delegato Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri. (ANSA).