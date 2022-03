Spaccio a Roma, in arresto 3 persone tra Esquilino e Appio

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Arrestate per spaccio tre persone tra Esquilino e quartiere Appio di Roma. La polizia ha complessivamente sequestrato 150 grammi di droga.Sorpreso con dell'hashish un 39enne gambiano nei pressi di Piazza Vittorio all'Esquilino. L'uomo stava camminando in modo sospetto verso via Pianciani per incontrarsi con un altro, ma alla vista degli agenti i due hanno tentato di fuggire. Bloccato, il 39enne è stato perquisito e addosso sono stati trovati dagli agenti 8,11 grammi di hashish, a seguito di un referto medico poi è stato scoperto che il gambiano aveva ingoiato 8 involucri contenenti 5,30 grammi di eroina. L'altro con cui stava per incontrarsi il 39enne è invece riuscito a sfuggire. Dopo l'udienza di convalida il giudice ha disposto per l'arrestato il daspo urbano. Sempre all'Esquilino, in Largo di Santa Vittoria in Matenano, gli agenti hanno arrestato una donna di 44 anni fermata a un posto di blocco. La perquisizione ha permesso di rinvenire all'interno del sacchetto che la donna aveva tra le mani 125 involucri, per un totale di 134,6 grammi di cocaina, 40 euro e 3 fogli con le cifre riconducibili all'attività di spaccio. La donna si trova adesso ai domiciliari. Mentre in zona Appio, gli agenti del commissariato locale, in via Grotta di Gregna hanno arrestato un 37enne romano già conosciuto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso dagli agenti all'interno del suo appartamento, dopo aver atteso l'uscita di un conoscente, a nascondere sostanze all'interno di un mobile. Sequestrate dalla polizia varie dosi e bustine, tra cocaina ed eroina, un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento e della sostanza da taglio. Trovati poi anche circa duemila euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. Al termine dell'udienza di convalida, per il 37enne sono stati disposti gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. (ANSA).