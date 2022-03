Città Novecento, Colleferro e Riccardo Morandi

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Non è vero che la scienza delle costruzioni determina sempre una soluzione esteticamente soddisfacente. Ci possono essere 10 soluzioni diverse. C'è sempre il sentimento dell'individuo che opera la scelta e quella scelta è un fatto artistico". Lo diceva in un'intervista televisiva Riccardo Morandi (1902 - 1989) uno dei più innovativi ingegneri italiani del 20/o secolo, il cui nome è tornato nella cronaca per il crollo nel 2018 del ponte a Genova, da lui progettato e costruito tra il 1963 e il 1967. Uno sguardo approfondito sulla sua capacità creativa lo offre Città Novecento di Dario Biello, viaggio ricco di testimonianze, riflessioni (da Massimo Cacciari a una delle ultime interviste di Antonio Pennacchi), ricostruzioni, straordinario materiale d'archivio e gli interventi 'narranti' di Alessandro Haber, nell'evoluzione di Colleferro, cittadina di Roma metropolitana diventata archetipo della città di Fondazione del Novecento. Il docufilm, che dopo l'esordio alla Festa del Cinema di Roma, debutta in sala con un'uscita evento il 14, 15, e 16 marzo distribuito da Filmedea (anche produttrice con Luce Cinecittà), immerge in un luogo "dove si vanno a riscontrare casistiche fondamentali in architettura e ingegneristica", spiega il regista. Dal villaggio operaio liberty, con la nascita nel territorio della fabbrica di esplosivi Bombrini Parodi Delfino, al piano di Riccardo Morandi per l'evoluzione urbanistica e sociale dalla città razionalista degli anni Trenta; la Città Aziendale del Dopoguerra, fino a diventare nel 2022, la Capitale Europea dello Spazio, visto che nella Città metropolitana di Roma, ospita varie aziende nel settore dell'aerospaziale e dell'indotto, su tutte Avio. Colleferro è "un campo di prova perfetto per esplorare questi passaggi che porta anche a toccare il tema della rigenerazione che sta avendo la città grazie alla cultura e all'industria aerospaziale" aggiunge Biello. "Nella creazione di città di fondazione aziendali come questa - spiega nel docufilm Cacciari - convivevano motivi ideologici e la componente di interesse economico. Un disegno armonizzante di comunità perfetta e organica, anche per poter controllare molto meglio queste masse operaie". (ANSA).