Ucraina:Enoteca romana mette al bando vodka,'prima viene etica'

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Via dal listino "gli alcolici di fabbricazione e marca russa", in primis la vodka, anche se rappresentano il 25% del fatturato. E' la scelta di una famosa enoteca romana, Bernabei, in segno di solidarietà con il popolo ucraino. Anche il logo dell'enoteca riporta ora i colori della bandiera ucraina.

'Nonostante queste etichette, soprattutto la vodka, rappresentino il 25% del fatturato della categoria di riferimento -si legge sulla homepage di Bernabei-le valutazioni sulle performances devono necessariamente lasciare spazio al valore etico più alto del ripudio di un conflitto bellico. Non c'è posto per la guerra". (ANSA).