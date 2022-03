Terremoto: Amatrice il Comune più danneggiato, 1,2 mld

(ANSA) - ANCONA, 03 MAR - E' Amatrice, con un miliardo e 196 milioni di euro di danni, il Comune più colpito dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia. E' quanto riferisce il report 2021 del commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini. A seguire la cittadina laziale è Tolentino, in provincia di Macerata, dove i danni stimati ammontano a 950 milioni. In terza posizione c'è Camerino con oltre 896 milioni, per poi approdare in Umbria, a Norcia dove i danni calcolati sono 831 milioni. In quinta posizione c'è Ascoli Piceno con 712 milioni, seguita da Arquata del Tronto con 632 milioni. Questa speciale classifica si chiude con la città di Rieti in cui è danni stimati ammontano a 173 milioni di euro. (ANSA).