Formula E: il Mondiale torna a Roma con doppio appuntamento

Il Campionato Mondiale di Formula E torna in Italia con un doppio appuntamento per il Rome E-Prix, sabato 9 aprile e domenica 10 aprile. La doppia tappa di Roma sarà il primo grande evento sportivo in Italia dopo la fine dello stato di emergenza, fissata per il 31 marzo.

Antonio Giovinazzi, unico pilota italiano del campionato del team Dragon / Penske Autosport, è al suo debutto in casa proprio nella Capitale durante la quarta e quinta tappa del campionato mondiale di motorsport completamente elettrico. Al costo di 72 euro sarà possibile godersi lo spettacolo dalle tribune, tra cui una completamente inedita in prossimità della partenza in Via delle Tre Fontane, oppure dalla Green Arena a 29 euro, con una riduzione sotto i 16 anni, un'area prato pensata per vivere l'esperienza all'aperto e in massima libertà e sicurezza. Tutti coloro in possesso di un biglietto potranno accedere anche all'Allianz E-Village, aperto dalle 7 del mattino alle 7 di sera.

I biglietti possono ancora essere acquistati a questo link: https://www.ticketone.it/artist/abb-fia-formula-e-world-champion ship-2022-e-prix/. Il Rome E-Prix rappresenta una porta d'accesso sul futuro grazie al commento in diretta delle gare e le interviste ai piloti, oltre all'esposizione degli ultimi prototipi e delle monoposto di nuova generazione. All'interno della E-Village si trova un'area gaming, nella quale gli spettatori potranno sfidarsi e competere sui simulatori per stabilire il miglior punteggio e ottenere uno degli esclusivi premi in palio. L'E-Village offre attività per tutta la famiglia, giovani e meno giovani.

"Sono davvero entusiasta - ha aggiunto Giovinazzi - di far parte del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E e di poter correre nel circuito cittadino dell'EUR a Roma. Si è appena aperta una nuova fase della mia carriera e guidare una monoposto elettrica mi permette di promuovere il dibattito sulla sostenibilità ambientale. Il futuro del motorsport e della mobilità è elettrico e sono orgoglioso di far parte della Formula E. Mi auguro che siano in tanti a unirsi allo spettacolo che andrà in scena nella Capitale". (ANSA).