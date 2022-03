Tiro a volo: sfida Oman-Italia, è dominio azzurro

(ANSA) - MUSCAT, 03 MAR - Le pedane di Muscat hanno emesso i primi verdetti della sfida tra le nazionali di tiro a volo di Oman e Italia, in cui gli azzurri hanno vinto in tutte le prove.

Nella Fossa Olimpica si è imposto il carabiniere bresciano Luca Miotto, che dopo una qualificazione non proprio brillantissima chiusa con 115/125 nella semifinale a otto e nel successivo medal match è arrivato alla vetta del podio con due lusinghieri 23/25. Terzo Simone Lorenzo Prosperi, poliziotto di Artena, migliore delle cinque serie di qualificazione con un quasi perfetto 124/125 e poi bronzo con 20/25 e 21/25 nelle fasi conclusive della competizione.

Un primo e un terzo posto sono stati il bilancio azzurro anche nella gara femminile, in cui si è imposta un altro carabiniere, Gaia Ragazzini, migliore delle qualificazioni con 121/125 e poi d'oro con 20/25 in semifinale e 21/25 nella finalissima. Terza la milanese Alessandra Della Valle e quarta la marinaia Isabella Cristiani.

Nello skeet si è imposto Emanuele Fuso, tiratore perugino di Spello, che non ha praticamente avuto rivali con 123/125 in qualificazione e 38/40 nella corsa finale al podio. Solo quarto Aniello Trinchese. Tutto azzurro, invece, il podio dello skeet femminile. A salire sul gradino più alto con 36/40 è stata Chiara Di Marziantonio, laziale di Cerenova, che h preceduto l'altra laziale (è di Tarquinia) Simona Scocchetti e la fiorentina di Impruneta Sara Bongini.

"Più dei risultati di oggi, che sono comunque eccellenti anche in considerazione dell'alto livello tecnico dimostrato dai tiratori omaniti - il commento del presidente della Fitav Luciano Rossi -, quello che più conta sono i rapporti di collaborazione che abbiamo costruito in questa occasione e nei mesi che hanno preceduto la gara. Da sempre la federazione italiana è tra i protagonisti principali dello sviluppo internazionale delle discipline del Tiro Sportivo, e la collaborazione con la federazione dell'Oman provocherà un'ulteriore crescita del movimento". (ANSA).