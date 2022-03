Sisma: Legnini, accelerare su ricostruzione edifici privati

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Dobbiamo accelerare dovunque sia possibile. Anche qui e soprattutto qui, perché Amatrice, Accumoli e Arquata, non possono restare indietro rispetto al resto del cratere". Lo ha detto, in una nota, il commissario straordinario Ricostruzione sisma 2016 Giovanni Legnini, che oggi è stato in visita ad Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto.

"In questi tre Comuni il terremoto, oltre a centinaia di vittime - ha aggiunto - ha causato una quantità di danni enorme all'edilizia privata, residenziale e produttiva. Parliamo di 1,2 miliardi nella sola Amatrice, 630 milioni ad Arquata, 360 milioni ad Accumoli. Le risorse per riparare e ricostruire le case ci sono, tutte le procedure sono state estremamente semplificate, adesso dobbiamo affrontare con decisione i problemi specifici che, nei singoli centri, impediscono di procedere. I sindaci - ha detto ancora Legnini - devono fare dei cronoprogrammi e indicare ai cittadini i tempi per la presentazione dei progetti, sia nei centri storici che nelle frazioni. Non possiamo più perdere altro tempo», ha concluso.

(ANSA).