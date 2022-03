Roma: "mancano treni", stop a metro B1 e disagi per utenti

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Mattinata di passione per gli utenti del trasporto pubblico di Roma. Poco dopo le 7.00 la linea B1 della metropolitana è stata chiusa per mancanza di convogli a disposizione. Lo stop perdura ancora e ritardi si registrano anche sulla linea B, come riporta il sito dell'Atac. L'azienda, per sopperire alla chiusura della linea B1 che collega piazzale Jonio a piazza Bologna ha ha attivato il servizio di bus navetta. I maggiori disagi si sono verificati stamani, quando gli altoparlanti hanno annunciato lo stop per mancanza di treni.

Sul disservizio tuona la capogruppo M5S in Campidoglio Linda Meleo. "La situazione sulla metro B/B1 di Roma sta assumendo dei contorni assurdi". Il servizio è stato interrotto "proprio nell'ora di punta fra le stazioni di Jonio e Bologna, quando la gente si reca al lavoro. Il motivo, come ha ripetuto l'altoparlante nelle stazioni: 'l'esiguo numero di treni'", afferma Meleo. "Atac, per limitare il disservizio, ha attivato il servizio dei bus navetta nella tratta interrotta: navette che ovviamente, come sempre accade, sono state letteralmente prese di assalto dai cittadini. L'assessore Patanè dovrebbe chiarire cosa sta succedendo - prosegue - e pensare a un programma sostenibile di manutenzione. Un conto è avere una inevitabile riduzione di servizio per treni mandati in officina, un conto è invece chiudere completamene una linea di metropolitana".

Lo stop del servizio sulla linea B1 sarebbe dovuto a un insieme di cause: treni guasti o in manutenzione o con la revisione scaduta e quindi fermati, come reso noto nei giorni scorsi, dall'Agenzia nazionale che vigila sulla sicurezza dei trasporti. (ANSA).