Roma: frattura al naso per Zaniolo, ma può giocare

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Nicolò Zaniolo, in seguito allo scontro di gioco in Spezia-Roma con Maggiore, ha riportato una piccola frattura al naso, ma questo non impedirà al 22 giallorosso di allenarsi (come ha fatto oggi) e di giocare. Al momento non è previsto intervento. (ANSA).