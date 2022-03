Dalla Calabria rete solidarietà per bimba curdo-turca malata

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 01 MAR - Lei ha nove anni ed è una bambina curda-turca con un problema cardiaco che la costringe a stare in ospedale. La bimba, però, vive attualmente in un campo profughi non governativo in Grecia, dove, insieme alla madre ed ai fratellini di 10 e 7 anni, è in attesa del riconoscimento della protezione internazionale. Il padre, invece, vive a Lamezia Terme, dove gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato da quando, nel 2019, è stato beneficiario del progetto "Apri" ed é supportato dalla Caritas, che lo ha aiutato ad integrarsi e per il disbrigo delle pratiche per il ricongiungimento familiare.

Ed é proprio grazie alla Caritas che la famiglia si riunirà. Il 3 marzo, infatti, la piccola, insieme alla madre ed ai fratelli, arriverà in aereo a Roma e ad aspettarla troverà un'ambulanza dell'ospedale "Bambino Gesù". La piccola, assistita dalla mamma, andrà in ospedale, dove sarà sottoposta ad intervento chirurgico, mentre i fratellini, insieme al papà, torneranno in Calabria, dove ad accoglierli ci sarà la Caritas di Lamezia Terme che, tra l'altro, si è posta anche a disposizione per aiutare la famiglia nell'espletamento delle formalità legate all'arrivo in Italia. La Caritas lametina lancia anche un appello a favore della piccola per garantirle la necessaria assistenza sanitaria.

Negli ultimi mesi la Caritas ha fatto anche in modo che la bambina potesse continuare a ricevere le cure necessarie.

