Nasce MusEq, tra musei, territorio, cultura e tecnologia

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Una guida su misura per unire asset culturali eterogenei - musei, negozi, spazi culturali - in un racconto interattivo e personalizzato: nasce MusEQ, progetto-laboratorio che permetterà di visitare l'Esquilino in modo transmediale, scoprendo nel quartiere (non solo nei luoghi deputati all'arte e alla conoscenza, ma dovunque, anche durante una coda in farmacia o all'ufficio postale) itinerari culturali inediti.

Ideato e sviluppato da GruppoMeta, vincitrice del bando regionale "L'impresa fa cultura 2019" con l'appoggio delle associazioni Piazza Vittorio APS, Esquilino Chiama Roma, la collaborazione del Museo Nazionale Romano e della Centrale Montemartini e il patrocino di Enpam, il progetto coinvolge musei che ospiteranno stazioni interattive sviluppate ad hoc, capaci di creare un continuum narrativo tra il patrimonio culturale e il territorio circostante (per esempio anche con itinerari proposti sui totem interattivi, in formato video e slideshow, che collegano un'opera d'arte esposta in un museo al luogo del suo effettivo ritrovamento nel quartiere, e viceversa). Ma dal museo il progetto si allarga anche a botteghe storiche, attività commerciali, negozi, chiese e associazioni culturali che diventeranno 'Punti di interesse MusEQ', a costituire tante tappe di un unico percorso per rendere l'Esquilino protagonista di un tour personalizzato sulle proprie esigenze. Concepito come un ecosistema software a regia diffusa, in grado di gestire più dispositivi, azionabili da una mobile app dedicata in modo centralizzato, MusEQ incoraggia l'utente a (ri) cercare fuori dal museo ciò che ha visto al suo interno ed è potenzialmente replicabile in ogni quartiere della Capitale.

(ANSA).