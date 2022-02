Authority, nel 2021 romani bocciano servizi rifiuti,bene cultura

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - È ben al di sotto della sufficienza, non arriva neanche a 5 su 10, il voto medio dei romani per quanto riguarda i servizi di pulizia stradale e raccolta dei rifiuti. I residenti della Capitale assegnano 4,7 su 10 alla pulizia delle strade e 4,6 alla raccolta dei rifiuti. È quanto emerge dal rapporto annuale dell'Agenzia capitolina per il controllo dei servizi pubblici di Roma (Acos) che ha intervistato duemila cittadini nel periodo gennaio-ottobre 2021.

È invece vicino alla sufficienza il voto medio dei romani sul trasporto pubblico locale: i residenti della Capitale assegnano, per il 2021, un 5,7 su 10 ad autobus e tram; un 6,1 alle metropolitane e 5,8 al servizio taxi.

Va bene oltre la soglia della sufficienza il voto medio dei romani per quanto riguarda i servizi culturali capitolini. Il settore conferma il trend positivo di sempre, su tutti gli altri servizi pubblici offerti dal Campidoglio. In particolare l'azienda speciale Palaexpo ottiene un voto medio di 7,8 su 10; seguono Auditorium e Musei comunali, entrambi con 6,8 su 10; 6,4 è il voto assegnato dai residenti al Bioparco e 6,3 quello per le Biblioteche romane. Dai dati dell'Agenzia capitolina, per i cittadini della Capitale, il miglior servizio pubblico offerto dal Campidoglio è quello delle farmacie comunali. Sul campione intervistato, oltre 5.700 cittadini nel periodo gennaio-ottobre 2021, i residenti al servizio assegnano 7,4 su 10: è il voto medio in assoluto più alto tra tutti i servizi comunali. (ANSA).