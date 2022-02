La Comunità ucraina di Roma è scesa nuovamente in piazza per far sentire la sua voce contro la guerra. Dopo il sit-in sotto l'ambasciata russa di qualche giorno fa, oggi, in tanti, hanno sfilato in corteo per le strade del centro di Roma. "Resistenza", "Libertà" hanno gridato per tutto il tragitto. In piazza tante donne ucraine che in Italia lavorano nell'assistenza domestica. Oggi sfilavano soprattutto come madri, angosciate per la sorte dei loro figli e familiari, intrappolati nella guerra. Molte, ai microfoni dei tg e delle radio, hanno espresso anche in lacrime i loro timori per figli e nipoti pronti a imbracciare le armi o prossimi ad essere richiamati nell'esercito regolare.

Dal corteo, partito da piazza della Repubblica e diretto a via dei Fori Imperiali, si sono levati slogan come "Putin assassino", "Nato aiutaci!", "Ucraina libera!", "Non fly zone!", oltre al continuo intonare l'inno nazionale. E poi ancora cartelli con su scritto "Stop muoiono i bambini", "Putin go home", "Vogliamo la pace", e tante bandiere giallo e blu. Non sono mancate vignette caricaturali di un Putin raffigurato con le sembianze di Hitler.