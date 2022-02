Covid: donna positiva partorisce bimba a Rieti, stanno bene

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Una donna, positiva al Covid 19 ha partorito una bimba. E' avvenuto a Rieti. "Una paziente positiva partorisce una splendida bambina in piena sicurezza, un grazie agli operatori e auguri alla neo mamma", fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

La giovane donna di Rieti, che aveva contratto il virus al termine della gravidanza, grazie al percorso in urgenza per l'assistenza ostetrica al parto vaginale o taglio cesareo e per il puerperio per donne affette da SARS CoV-2, istituito nei mesi scorsi dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti, ha potuto dare alla luce la bimba in sicurezza. E' accaduto lo scorso 25 febbraio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale de' Lellis di Rieti. (ANSA).