Droga: controlli ps, 16 arresti e sequestri

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Sedici arresti, sequestro di hashish, cocaina e marijuana e oltre 2 mila euro in contanti. E' il bilancio dell'operazione della Polizia a Roma.

Gli agenti di Primavalle hanno arrestato tre uomini italiani di 25, 22 e 42 anni, per spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro e per intralcio alla giustizia che avevano 70 panetti di hashish, per un peso totale di 7 kg circa. Gli investigatori sono poi riusciti a risalire al terzo uomo recandosi presso la sua abitazione.

Nelle sole ultime 24 ore gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all'arresto di altre 13 persone che, in diverse operazioni, sono state colte nella flagranza di detenzione e spaccio di stupefacenti. Casilino, Torpignattara, Fidene, Primavalle, Romanina, Viminale, Appio, Celio le zone interessate dove sono stati circa 200 grammi di stupefacenti tra hashish, cocaina e marijuana e 2 mila euro in contanti. (ANSA).