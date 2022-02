Ucraina: torna il progetto #Ospitazione delle MammeMatte

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - M'aMa-Dalla Parte dei Bambini risponde con il progetto #Ospitazione - nato per l'emergenza Afghana e attraverso il quale sei minori, anche grazie all'interessamento del Tribunale per i minorenni di Genova, sono stati accolti in altrettante famiglie italiane - all'emergenza Ucraina.

"Abbiamo già stilato una lista di famiglie accoglienti, molte di loro con pregressa esperienza di accoglienza di minori in difficoltà, altre disposte a mettersi in gioco, in concerto con i sistemi di accoglienza istituzionali. Stiamo continuando a raccogliere le adesioni di tante altre persone che dovranno essere successivamente formate", affermano le promotrici.

Attualmente la rete può contare sulla disponibilità di circa tremila famiglie su tutto il territorio italiano.

"Ciò che sta accadendo in Ucraina necessita di una risposta rapida per mettere in salvo il maggior numero di persone possibile. Sentiamo la necessità - dicono ancora - di aiutare i bambini vittime di qualcosa che non li riguarda. Noi MammeMatte, come sempre siamo solo dalla parte dei bambini, per una accoglienza consapevole in famiglia anche soprattutto per quei minori che un famiglia la hanno ma lontana": Già in occasione dell' emergenza Afghana il progetto #Ospitazione ha valorizzato la disponibilità della società civile di farsi strumento di cambiamento, di essere una parte della soluzione, un ponte di collegamento tra le famiglie in stato di bisogno, costrette a lasciare il loro paese, e un Paese che desidera accoglierle.

"Abbiamo già stilato una lista di famiglie accoglienti, molte di loro con pregressa esperienza di accoglienza di minori in difficoltà, altre disposte a mettersi in gioco, in concerto con i sistemi di accoglienza istituzionali. Stiamo continuando a raccogliere le adesioni di tante altre persone che dovranno essere successivamente formate", concludono. (ANSA).