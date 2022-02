Giocatori Roma e Lazio a pranzo col ct Mancini

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Meno di un mese al primo playoff mondiale dell'Italia contro la Macedonia del Nord e Roberto Mancini sta continuano i suoi colloqui extracampo in giro per il paese con i calciatori che negli ultimi anni hanno fatto parte del gruppo azzurro. Insieme a Oriali oggi in un ristorante nel centro della Capitale ha incontrato i giocatori di Roma e Lazio.

Da Pellegrini a Immobile, passando per Zaccagni e Cristante: tutti presenti col ct. Un modo, per Mancini, di caricare, spronare e stare vicino ai suoi calciatori non potendoli allenare se non a Coverciano poco prima del playoff del prossimo 24 marzo. (ANSA).