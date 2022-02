Covid: allo Spallanzani nuovo farmaco per immunodepressi

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Da oggi è disponibile il nuovo anticorpo monoclonale intramuscolare anti Sars-CoV-2 Evusheld (composto da tixagevimab e cilgavimab). Da Lunedì inizieranno allo Spallanzani le somministrazioni, per dare protezione a queste persone fragili al momento non protette dalla vaccinazione. E' quanto si apprende dalla direzione dello Spallanzani. "Il farmaco trova indicazione nella profilassi primaria delle persone immunodepresse non responsive ai vaccini anti Covid - si spiega -. Gli studi indicano che l'efficacia clinica di Evusheld è vicina all'80% nella prevenzione della malattia sintomatica. Questo nuovo monoclonale rappresenta un ulteriore strumento innovativo che va ad affiancarsi alla vaccinazione in terza dose, per contrastare efficacemente questa fase della pandemia". (ANSA).