Mostre: a Roma torna la grande fotografia con Eur Photo Project"

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Dopo il tutto esaurito di Carlo Verdone e Margherita Buy per il trentennale di "Maledetto il giorno che t'ho incontrato", il programma di 'Eur Culture per Roma' torna domani 25 febbraio alla Nuvola con "Eur Photo Project - Letteratura e Fotografia: un amore contrastato", festival di fotografia che riporta a Roma dopo anni il focus sulla grande fotografia italiana e internazionale.

L'iniziativa, che durerà fino all'8 marzo, vuole rappresentare un significativo contributo al dibattito sulla fotografia contemporanea, sul forte vincolo esistente tra fotografia e letteratura, tra immagini e parole e sulle loro possibili contaminazioni con altri linguaggi artistici. La mostra è articolata in due sezioni: "Black Room" e "Work". La prima, allestita in uno spazio di 3.000 mq della Nuvola, ospiterà numerose mostre, tra cui una sul centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e una sull'Italia durante il lockdown. La sezione Work è invece concepita come luogo di iniziative, di lavori work in progress, di incontri, con la presenza di case editrici, librerie, scuole, collettivi fotografici. I biglietti sono disponibili su ticketone. (ANSA).