E.League: Lazio-Porto 2-2, biancocelesti eliminati

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - La Lazio tocca con mano la possibilità di trascinare il Porto ai supplementari, ma l'illusione dura solo una decina di minuti: quelli che passano fra il gol del vantaggio del rientrante Ciro Immobile (20/o gol in Europa con la Lazio per lui, come Simone Inzaghi, davanti hanno solo Chinaglia) e il pareggio su rigore - dopo lungo consulto Var - degli ospiti guidati dall'ex Sergio Conceicao e a segno con l'iraniano Taremi. Nella ripresa Straskosha nulla può al 23', allorché - sugli sviluppi di una triangolazione con Talemi - il colombiano Uribe firma il 2-1 che elimina la Lazio.

I biancocelesti, persi per persi, si gettano nella metà campo avversaria e il Porto fatica. contenerli. Non è nemmeno fortunata, la Lazio, perché Luis Alberto timbra il palo e il gol del 2-2 di Cataldi arriva ben oltre il 90'. Troppa tardi per sperare, e il Porto, che già nella passata stagione aveva eliminato negli ottavi di Champions la Juventus, concede il bis con un'altra formazione italiana, questa volta in Europa League.

(ANSA).