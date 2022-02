Calcio:corso da team manager alla Luiss, via a nona edizione

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Formare una figura chiave del mondo dello sport: questo è l'obiettivo dichiarato del Corso da Team Manager promosso dalla AS Luiss, la cui IX Edizione sarà inaugurata venerdì 25 febbraio dalle ore 16:00 nella sede di viale Romania.

Il percorso formativo, rivolto solamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale Luiss e composto da sei giornate complessive, vedrà le testimonianze di personalità di spicco del mondo dello sport, che condivideranno le loro esperienze per trasmettere gli strumenti fondamentali per la gestione delle dinamiche di un gruppo-squadra. Al termine del corso, agli studenti più meritevoli, verrà data la possibilità di mettere in pratica quanto appreso, svolgendo la mansione di Team Manager all'interno di uno dei gruppo sportivi AS Luiss.

Nella giornata inaugurale del Corso da Team Manager, dopo le introduzioni del Direttore Generale dell'Università Giovanni Lo Storto, porteranno la loro esperienza sul palco tra gli altri Giancarlo Abete, presidente FIGC nel 2006; Angelo Peruzzi, ex calciatore Serie A e campione del mondo 2006; Mauro Vladovich, segretario Organizzativo FIGC e Team Manager campione del mondo 2006; Paolo Del Bene, Direttore AS Luiss.

Modera Alessandro Antinelli. (ANSA).