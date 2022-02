Bartholdy Quintet, alla Sapienza i madrigali di Gesualdo

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Il Bartholdy Quintet chiude sabato 26 febbraio alle 17:30 all'Aula Magna della Sapienza di Roma il ciclo dedicato dall'Istituzione Universitaria dei Concerti a Carlo Gesualdo, principe di Venosa, il più ''moderno'' tra i compositori rinascimentali. La formazione tedesca proporrà versioni per archi di alcuni madrigali di Gesualdo mettendoli a confronto con brani di Brett Dean, compositore australiano sessantunenne.

"L'ordine di esecuzione produce un effetto sorpresa - spiegano i componenti del quintetto -: la musica antica è solo in apparenza un porto sicuro e tranquillo, così come la moderna non rappresenta una montagna insormontabile all'ascolto. Brett Dean è da molti anni affascinato da Gesualdo e dalla sua produzione, che difficilmente si può separare dall'omicidio di sua moglie e dell'amante di lei. Il fatto che brani di 400 anni fa rappresentino il punto di partenza di opere contemporanee ci sembra un ottimo esempio di importanza dell'antico e del nuovo in musica''.

Il Bartholdy Quintet è nato nel 2009, in occasione dei 200 anni della nascita di Felix Mendelssohn dall' unione di cinque brillanti musicisti tedeschi, Anke Dill e Ulf Schneider (violini), Barbara Westphal e Volker Jacobsen (viole), e Gustav Rivinius (violoncello). Il Gesualdo Project è stato avviato dalla Iuc nel 2019 per rilanciare l'attenzione sulla figura del principe di Venosa. (ANSA).