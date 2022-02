A Roma stasera Colosseo illuminato con la bandiera ucraina

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Stasera il Colosseo sarà illuminato con i colori della bandiera ucraina mentre domani pomeriggio il Sindaco Gualtieri ha indetto una fiaccolata per la pace in solidarietà al popolo ucraino. L'appuntamento sarà alle 18 in Piazza del Campidoglio da cui si partirà con una simbolica marcia per la pace verso il Colosseo. "Condanniamo l'attacco all'Ucraina. Invito le romane ed i romani a partecipare alla fiaccolata di domani per la pace. Facciamo sentire la nostra presenza a sostegno del popolo ucraino contro una guerra assurda e pericolosa per il futuro dell'Europa. Facciamolo con i colori della pace", ha detto il Sindaco Gualtieri. (ANSA).