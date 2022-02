Zingaretti, centrale Enel Civitavecchia non riconvertita a gas

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Nessuna riconversione a gas della centrale Enel di Civitavecchia. Enel ha ascoltato il territorio e, considerate le esigenze aggiornate del sistema elettrico nell'area, non ha candidato l'impianto di Civitavecchia all'asta di Terna per il capacity market. Il risultato è definitivo. E' una notizia importante che arriva per il territorio di Civitavecchia e per tutta la regione, in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione che l'Europa ci assegna e che come Lazio vogliamo raggiungere. Sono contento perché abbiamo sempre creduto nella forza dell'iniziativa politica e che il sostegno alle giuste istanze avrebbe prodotto risultati". Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Grazie a questa novità ora possiamo rilanciare la sfida del superamento del carbone, concentrandoci sulle alternative che da tempo stiamo discutendo, come le energie rinnovabili e il progetto di logistica che, in particolare, come abbiamo già sostenuto rappresenta il futuro del territorio - sottolinea Zingaretti-. Siamo pronti a rilanciare su progettualità innovative, creando un distretto per le rinnovabili e incrementando nuove funzioni produttive". "Sul territorio di Civitavecchia abbiamo già fatto e stiamo programmando diversi investimenti, tra cui l'inserimento del porto nella rete trans-europea dei trasporti della Ue, la strada Orte-Civitavecchia, la tratta ferroviaria Civitavecchia-Orte e insieme al Governo la tratta Orte-Pescara. Lo scenario che si apre oggi ci dà la possibilità di attivarci per costruire ulteriori nuove opportunità per trasformare quest'area della regione che vanta moltissime potenzialità, per lanciarla in un'economia basata sulla sostenibilità e sulla creazione di nuove opportunità di crescita per tutte e tutti", conclude il presidente. (ANSA).