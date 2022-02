Tom Holland torna a Roma e cena con la fidanzata Zendaya

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - 'Surprise!': Tom Holland, l'attore sbanca incassi di Spider-Man No Way Home e ora di Uncharted è tornato a Roma da New York per fare una sorpresa alla fidanzata e collega Zendaya (Euphoria) che sta girando nella Capitale uno spot con la regia di Paolo Sorrentino. Holland e Zendaya hanno cenato insieme questa sera all'Antica Pesa, il locale della famiglia Panella a Trastevere che quest'anno celebra il centenario. Accolta dallo chef Simone Panella la coppia super glam dello showbiz ha gustato i piatti della cucina romana.

Zendaya Coleman, vegetariana, ha provato gli spaghetti semplici al pomodoro mentre Holland ha mangiato la classica cacio e pepe.

"Tom - racconta all'ANSA Francesco Panella - già ci conosceva e apprezzava ed è voluto tornare con la fidanzata facendole una sorpresa arrivando da New York, li abbiamo accolti per una bella serata degustazione con i nostri piatti". (ANSA).