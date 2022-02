Nel Lazio slitta prenotazione Novavax,"nessuna sicurezza arrivo"

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Slitta nel Lazio il giorno di prenotazione per il vaccino Novavax, previsto per domani, "poiche' ad oggi non abbiamo avuto ancora certezza sul giorno di arrivo delle forniture del vaccino", dice l'assessore alla sanità della Regione Alessio D'Amato. Il Lazio ha già pronto il piano per Novavax con 22 linee di somministrazione per circa 5 mila slot disponibili al giorno vaccino. Per la regione è prevista una fornitura da 100 mila dosi. Partite le somministrazioni delle quarte dosi per i soggetti individuati dalla circolare ministeriale, importante che siano trascorsi i 120 giorni dall'ultima somministrazione. Da domani aperte le prenotazioni sul portale regionale. Chi ha avuto le dosi precedenti a domicilio verra' contattato da equipe mobile.

