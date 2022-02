Commare debutta nel musical con Tutti parlano di Jamie

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Capelli cortissimi, biondo platino.

La giacca con lo stemma della scuola. E il sogno di essere finalmente se stesso. Dopo "Skam Italia", "Il Paradiso delle Signore" e in attesa della serie Sky "Romulus 2", Giancarlo Commare (irriconoscibile) debutta nel musical, protagonista di "Tutti parlano di Jamie", show applauditissimo nel West End Londinese, che arriva per la prima volta in Italia, al Brancaccio di Roma dall'11 marzo al 3 aprile (in tournée nella prossima stagione). "Abbiamo aspettato tre anni prima di metterlo in scerna - raccontano il regista Piero Di Blasio e il produttore Alessandro Longobardi - L'Italia non era ancora pronta. Poi c'è stata la pandemia, la battaglia per il ddl Zan, ora anche Drusilla a Sanremo, e abbiamo pensato che forse il momento era arrivato. Jamie è un po' come se Billie Elliot mettesse i tacchi a spillo" ma, sottolinea Di Blasio, "non è la storia di un ragazzo che vuole diventare Drag Queen, ma che vuole essere se stesso. È un manifesto di libertà". Nato dal documentario della Bbc del 2011 "Jamie: Drag Queen at 16", storia vera dell'adolescente Jamie Campbell che nel paesino di Sheffield nel nord dell'Inghilterra combatte con il sorriso la sua battaglia contro i pregiudizi, dopo il debutto nel 2017 all'Apollo Theatre di Londra, il musical è approdato anche Tokyo, Seul, Los Angeles e Sydney (con le musiche di Dan Gillespie Sells e libretto di Tom Macrae da un'idea originale di Jonathan Butterell) ed è diventato un film per la Fox nel 2021 (disponibile su Prime Video). Nella versione italiana, con la direzione musicale di Dino Scuderi e le coreografie di Laccio, Commare è affiancato da Barbara Cola, nei panni della mamma di Jamie, e poi Marco Mannella, Ludovica Di Donato, Lisa Angellilo, Benedetta Boschi, Flavio Marullo, Umberto Noto, Michele Savoia e Sebastian Gimelli Morosini. (ANSA).