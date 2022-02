Assalto alla Cgil: in lista testi processo anche Landini

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - C'è anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nella lista testi depositata dalla Procura di Roma in vista del processo, fissato per il prossimo 2 marzo, a carico degli autori, tra cui i leader storici di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, dell'irruzione nella sede nazionale del sindacato avvenuta il 9 ottobre scorso nel corso di una manifestazione indetta per protestare contro l'obbligo del Green pass. Nei confronti degli indagati la pm Gianfederica Dito ha chiesto ed ottenuto per 13 persone il giudizio immediato che porta il procedimento direttamente in aula: cinque indagati hanno poi optato per il rito abbreviato e per loro il processo davanti al gup è stato fissato al prossimo 21 marzo. Le accuse nei confronti degli imputati, a seconda delle posizioni, sono di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).