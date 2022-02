Pnrr: D'Amato, 30 mln per il Policlinico Umberto I

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Stamani siamo qui per presentare l'attuazione della missione 6 del Pnrr, rivolta al rafforzamento dell'integrazione ospedale-territorio per quel che riguarda il policlinico Umberto I. Sono 30 i milioni di investimenti previsti per il policlinico, 20 per attrezzature, adeguamento antisismico, ospedale di comunità e Centrale operativa territoriale (Cot)". Inizia così il suo intervento l'assessore alla sanità di Regione Lazio Alessio D'Amato alla presentazione del Pnrr rispetto agli investimenti sul policlinico Umberto I di Roma.

"Il nuovo ospedale di comunità auspico che possa essere associato anche alla nuova scuola di specializzazione che si sta facendo qui all'Umberto I - spiega - Un elemento importantissimo sarà anche Centrale operativa territoriale collegata col numero unico europeo 116117, la futura porta di accesso per tutto ciò che non è emergenza. Gli utenti, i cittadini, potranno rivolgersi a questo numero per specifici servizi domiciliari, come la richiesta di protesi, e cosí avranno la possibilità di accedere direttamente al nostro sistema sanitario. Per la missione 6 del Pnrr le strutture sanitarie sono strutture strategiche e quindi l'adeguamento antisismico per gli edifici 35, 36 e 38 si stratta senz'altro di un lavoro indispensabile".

"C'è poi rinnovo del parco tecnologico dell'attrezzatura e della strumentazione, partendo dalle maggiori vetustà presenti e qui, se siamo bravi, potremo riuscire a vedere importanti risultati anche entro l'anno. Sono 9 i milioni dedicati a questo aspetto - dice D'Amato - Punteremo a sostituire le macchine che hanno più di 5 anni di attività. Oggi, due anni dopo l'inizio della pandemia, sia in termini di vaccini che di farmaci, siamo in una nuova fase e non bisogna fare andare sprecato il lavoro fatto nella fase più acuta del Covid. Entro il prossimo 28/02 completeremo tutte le schede tecniche con l'individuazione anche delle responsabilità che seguiranno le attuazioni del piano.

Entro la fine di marzo sarà firmato l'accordo col governo di 550 milioni per il Lazio. Infine, sottolineo che il parametro della spesa per il personale è rimasto fermo al 2004, ma sono fiducioso che il governo possa tornare anche su questo aspetto".

