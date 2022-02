Expo 2030: Raggi eletta presidente commissione speciale

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - L'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, ora consigliera M5S, è stata eletta in Campidoglio presidente della Commissione speciale del Comune di Roma per Expo 2030 .

Con 11 voti a favore e una scheda bianca. Come Vicepresidente vicario eletta Giulia Tempesta (Pd), e come Vicepresidente eletto Antonio De Santis (M5s).

Expo 2030 "è una grande occasione per la città di Roma e per l'Italia. Spero che Roma e il Paese possano vincere questa sfida - ha detto l' ex sindaca di Roma Virginia Raggi, consigliera capitolina M5s, commentando la sua elezione a presidente della Commissione speciale per Expo 2030 - Ringrazio i colleghi che mi hanno eletto e il sindaco che aveva già dichiarato la volontà di proseguire il lavoro iniziato due anni fa. Si tratta di una sfida innovativa sulla rigenerazione della città, cvi metteremo subito all'opera e questa è una sfida che si vince tutti insieme e che deve riqualificare la nostra città. Sulla location ho già avuto modo di dire che non è il momento di innamorarsi dei progetti ma di trovare il progetto migliore per vincere la sfida". (ANSA).