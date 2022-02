Vaccini: Lazio, 13 milioni e 160 mila le dosi complessive

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Superata quota 13 milioni e 160 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose, circa 5 punti in più rispetto a media nazionale. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

