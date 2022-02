Scuola: studenti intitolano piazza a giovani morti in stage

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Gli studenti riunitisi a Roma per gli Stati Generali della scuola pubblica hanno svolto un'azione di protesta dedicando la piazza in cui hanno svolto le assemblee ai due studenti morti durante gli stage nello scorso mese.

"I nomi di Lorenzo e Giuseppe - dichiarano gli studenti - si aggiungono alla già lunga lista di persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro, con l'aggravante che i due ragazzi erano studenti, e non avrebbero dovuto trovarsi in azienda, ma a scuola" .

"Ciò che è successo è inaccettabile, ma il lutto non basta - continuano gli studenti - proviamo molta rabbia. Esprimiamo totale solidarietà e le nostre condoglianze alle famiglie di Lorenzo e Giuseppe, ma non rimarremo in silenzio di fronte a tutto questo: vogliamo una risposta pronta da parte del ministro Bianchi, e l'introduzione di uno statuto delle studentesse e degli studenti in PCTO, che tuteli i reali obiettivi formativi.

Le studentesse e gli studenti del paese non staranno in silenzio, non più". (ANSA).