Rider aggredito, calci e pugni da ragazzi ubriachi

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Aggredito a calci e pugni da ragazzi ubriachi nel pieno della movida del centro di Roma. E quanto capitato ad un rider la scorsa notte. Sul caso indagano i carabinieri. Il rider stava tentando di farsi largo tra la folla della movida per assicurare la consegna che doveva effettuare quando è stato circondato e picchiato da ragazzi ubriachi. Sul caso è intervenuto anche l'assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. "Desidero esprimere a nome mio e dell'amministrazione regionale la solidarietà al rider aggredito nella notte a calci e pugni da un gruppo di ragazzi nel centro di Roma. Condanniamo con fermezza quanto avvenuto e ogni forma di violenza e ci auguriamo che i responsabili siano presto assicurati alla giustizia -scrive- Come Regione Lazio stiamo lavorando per fare quanto di nostra competenza per tutelare una categoria di lavoratori particolarmente a rischio, perché continuamente in strada, di giorno e di notte, e in tutte le condizioni meteo.

Vogliamo ribadire l'importanza del sistema di tutele dei lavoratori digitali previsto dalla legge regionale del Lazio che pone la necessità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a carico delle piattaforme e il fermo rifiuto del cottimo. E inoltre è in corso il bando dedicato alla formazione dei lavoratori digitali sui rischi specifici in tema di salute e sicurezza e anche di sicurezza stradale e di diritti sindacali.

Come Regione continueremo a lavorare per applicare a pieno la nostra legge che si fonda sui diritti e sulla qualità del lavoro". (ANSA).