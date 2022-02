Maggioranza Gualtieri a conclave,dossier su nuova Roma

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Rifiuti, piano trasporti, mobilità, e indirizzo politico per i prossimi 180 giorni: questi gli argomenti principali trattati al conclave del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Da Demos a Sinistra Civica Ecologista, al Pd, il primo cittadino della Capitale ha portato oggi la sua maggioranza nella campagna romana per fare un bilancio di quello fatto fin qui e per parlare del futuro. "Per i prossimi mesi vogliamo fare una bellissima Estate romana, poi ci saranno i nuovi contratti di servizio di Ama e Atac. Ci sarà un lavoro per rendere la città più bella. La lista di interventi è molto ampia e la illustreremo la settimana prossima alla città. Abbiamo iniziato andando molto forte, vogliamo proseguire ad altissima velocità", ha detto Gualtieri a margine della riunione, organizzata in un Casale in zona Castel di Leva, vicino al Santuario del Divino Amore. E siccome il Campidoglio va veloce la colonna sonora della 24 ore è stata la canzone di Gianni Morandi "Apri tutte le porte", offerta anche in versione unplugged pochi giorni fa in Tv da un Gualtieri alla chitarra.

Poi la questione sui cui la maggioranza ha fatto più polemica: l'ex sindaca Virginia Raggi alla guida della commissione per Expo 2030. "Mi meraviglia la scelta del M5s ma ne stiamo discutendo e martedì voteremo", ha detto Valeria Baglio, capogruppo Pd in Campidoglio. Su Raggi i sentimenti dei dem sono netti. A non giocare a favore dell'ex prima cittadina, ricorda qualche esponente dem, "anche le sue posizioni No Vax". (ANSA).