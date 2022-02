Covid: nel Lazio 5583 casi, prosegue trend in discesa

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Nel Lazio su 15.416 tamponi molecolari e 39.684 tamponi antigenici per un totale di 55.100 tamponi, si registrano 5.583 nuovi casi positivi (-827), sono 18 i decessi (-4), 1.659 i ricoverati (-80), 148 le terapie intensive (-10) e +10.568 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,1%. I casi a Roma città sono a quota 2.484.

Prosegue il trend in discesa e il Lazio e' la regione che ha la maggiore copertura vaccinale per gli over 50. Dal 21 febbraio parte il tour vaccinale della Asl di Rieti con un camper itinerante nelle scuole Superata quota 13 milioni e 100 mila vaccini complessivi, superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 144 mila i bambini con prima dose pari al 38%. Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione. (ANSA).