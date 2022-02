Barricato in casa spara con arma aria compressa, intervento cc

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Paura nel pomeriggio a Civita Castellana (Viterbo) per un uomo di 35 anni che, barricato in casa, ha sparato dalla finestra colpi con una pistola ad aria compressa. A dare l'allarme i vicini di casa. Dopo avere calmato l'uomo i carabinieri sono riusciti a farlo desistere. Sono intervenuti i sanitari che lo hanno preso in carico. (ANSA).