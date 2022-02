Vaccini: assessore Lazio,ricordiamo importanza dose richiamo

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Si ricorda l'importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo vaccinale, di effettuare la dose di richiamo trascorsi 120 giorni dalla guarigione". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, aggiungendo che si avrà accesso libero negli hub vaccinali: "Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione". (ANSA).