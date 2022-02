Il violino di Gidon Kremer a Roma in concerto per l' Ucraina

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Un concerto per l' Ucraina. E' la dedica che Gidon Kremer, autentica leggenda vivente del violino, vuole legare allo spettacolo che il 23 febbraio alle 20:30 lo vedrà protagonista a Roma per l' Istituzione Universitaria dei Concerti. Per Kremer è anche l' occasione di festeggiare in musica i suoi 75 anni - è nato il 27 febbraio 1947 - sul palco dell' Aula Magna della Sapienza. Il musicista lettone si alternerà in duo e in trio con suoi partner abituali, la violoncellista lituana Giedre Dirvanauskaité e il pianista lettone Georgijs Osokins. Eseguiranno musiche di Schumann e Rachmaninov, oltre a due pezzi contemporanei scelti appositamente da Kremer per sensibilizzare il pubblico sulle attuali vicende politiche dell'Europa orientale: il Requiem del compositore e violinista georgiano Igor Loboda è dedicato all'Ucraina e Victoria Poleva è una prolifica e riconosciuta compositrice ucraina, il cui brano "Amapola", appena composto e dedicato allo stesso Kremer, vede la sua prima esecuzione a Roma alla IUC. Il suo repertorio abbraccia le opere classiche e la musica dei principali compositori del XX e XXI secolo. È stato sostenitore delle opere di compositori viventi russi e dell'Europa dell'est ed ha interpretato numerose loro nuove composizioni. Il suo nome è associato a compositori del calibro di Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina, Valentin Silvestrov, Luigi Nono, Edison Denisov, Aribert Reimann, Pēteris Vasks, John Adams, Victor Kissine, Michael Nyman, Philip Glass, Leonid Desyatnikov e Astor Piazzolla, di cui interpreta le opere in modo da tener fede alla tradizione, pur rispettandone il contenuto di freschezza ed originalità. Il violinista di Riga ha al suo attivo più di 120 registrazioni, molte delle quali hanno ricevuto premi e riconoscimenti internazionali in omaggio alle sue eccezionali doti interpretative. Nel 2016 Kremer ha ottenuto il Praemium Imperiale, considerato il Premio Nobel della musica. Nel 1997 Gidon Kremer ha fondato l'orchestra da camera Kremerata Baltica con lo scopo di promuovere giovani musicisti talentuosi provenienti dall'area baltica. (ANSA).