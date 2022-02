Green pass: Cgil, nel Lazio poche decine over50 no vax sospesi

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "La popolazione non vaccinata over 50, nel Lazio è solo l'1%, si tratta di circa 60 mila persona. E non tutte lavorano. Ad oggi non ci risultato ripercussioni negative dell'obbligo sui servizi perché l'incidenza è davvero irrisoria. I controlli si stanno intensificando ma ci sono arrivate sporadiche segnalazioni di sospensioni, nell'ordine di qualche decina in tutto. Auspichiamo che con questa ulteriore stretta gli irriducibili si vaccinino a salvaguardia di sé stessi, delle loro famiglie e di tutta la collettività". Lo dice interpellato dall'ANSA il segretario della Cgil del Lazio Natale Di Cola. (ANSA).